Тариф «Новорічний»: влада міста підвищила вартість проїзду в автобусах, але перевізники не задоволені

На сьогоднішньому черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради затверджено нові тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі руху та в режимі руху маршрутного таксі, повідомляє «Голос Громади».

Доповідь з цього питання начальника управління економіки міської ради викликала жваве і довготривале обговорення. Втім, аргументація і противників, і прибічників (а це були представники суб`єктів підприємництва, які забезпечують міські пасажироперевезення), зводилася загалом до такого: пально-мастильні матеріали дорожчають (хоча насправді ми бачимо, що останнім часом вони навіть дешевшають), рухомий склад, тобто автобуси, зношується, купувати транспорт стає все важче, мінімальна зарплата, гарантована законодавством держави зростає (перелік економічних негараздів не повний) – де на все це взяти кошти, запитують перевізники. Контраргумент: купівельна спроможність громадян (у даному випадку – пасажирів) дедалі зменшується, відтак пасажиропотоки можуть після підвищення вартості проїзду різко скоротитися.

У підсумку члени виконкому проголосували за затвердження граничного тарифу на перевезення пасажирів на всіх міських автобусних маршрутах загального користування у максимальному розмірі 6 грн. 50 коп. за одну поїздку одного пасажира у межах Олександрії та на маршрутах №№ 14, 16, 17, 18, 18/1.

Також максимальні граничні тарифи на послуги на міських автобусних маршрутах №№ 81/2, 81/3 та 81/4 до селища Олександрійського (відстань 24,3 км) визначені в 11 гривень, а на міському автобусному маршруті №10 до селища Пантаївки (відстань 25,5 км) – 12 гривень.

Дане рішення виконкому набирає чинності після офіційного оприлюднення, а оприлюднити його виконавчий комітет розпорядився у 10-денний термін.

Слід зазначити, що перевізники залишилися незадоволеними таким, на їхню думку, незначним підвищенням тарифів. Нагадаємо, останнє (попереднє) підвищення вартості проїзду з 4 грн. 50 коп. до 5 грн. 50 коп. у міському транспорті в Олександрії було 12 квітня 2018 року, тобто менше, ніж рік тому.