Телефон і графік роботи “Гарячої лінії” Пенсійного фонду області

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області щодня працює пряма телефонна «гаряча лінія».

Працює телефонна «гаряча лінія» з 08.00 до 17.00 години.

Звертатись за телефоном: 330-441. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Щочетверга з 13.00 до 14:0 на телефонні дзвінки відповідають:

08 листопада 2018 року – начальник відділу виконання бюджету та бюджетно – фінансової звітності фінансово – економічного управління Ганна Георгіївна Арутюнян.

15 листопада 2018 року – заступник начальника управління – начальник відділу представництва інтересів Фонду в судах та інших органах юридичного управління Ольга Олександрівна Блошенко.

22 листопада 2018 року – заступник начальника головного управління Олена Яківна Романченко.

29 листопада 2018 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного законодавства Ірина Василівна Фундерат.