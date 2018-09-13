Тендер на послуги з прибирання та підмітання вулиць в Олександрії не відбувся

Тендер на надання послуг з прибирання та підмітання вулиць міста Олександрії, оголошений 27 серпня, був відмінений вчора, 12 вересня, через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

За послуги з прибирання та підмітання вулиць Олександрії управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування, яке і виступає замовником робіт , готове було заплатити 1 млн 200 тис.

Єдиним учасником хто виявив взяти бажання виявилось комунальне підприємство «Благоустрій» Олександрійської міської ради з пропозицією 1 197 229 грн.