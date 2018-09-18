Тепер ще більше українців отримуватимуть пільги

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради України було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій». Законом надано колишнім неповнолітнім і малолітнім в’язням концентраційних таборів (особам, на яких поширюється дія статей 61 і 62 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань») пільги:

– на безкоштовний проїзд усіма видами міського та приміського пасажирського транспорту;

– на пільговий проїзд залізничним, морським, річковим транспортом, автобусами приміських і міжміських маршрутів міжобласного сполучення;

– на безкоштовне забезпечення ліками;

– на пільги з оплати за користування житлово-комунальними послугами.

Також, Законом надано особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» з числа яких було піддано репресіям у вигляді позбавлення волі або примусового безпідставного приміщення в психіатричний заклад, права на отримання соціальних гарантій, як це передбачено для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Інформує Голос Громаді посилаючись на сайт Я і закон.