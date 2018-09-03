Термін подачі тендерних пропозицій на ремонт Звенигородського шосе в Олександрії продовжили

Як вже повідомляв Голос Громади, 9 серпня Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації вдруге оголошено тендер на проведення капітального ремонту Звенигородського шосе.

При оголошенні тендеру кінцевим терміном подання пропозицій від учасників була вказана пятниця, 31 серпня, але строк подачі пропозицій подовжили до неділі, 9 вересня, а безпосередньо аукціон відбудеться на наступний день – 10 вересня. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Зазначимо, що перший тендер на ремонт шосе, оголошений в липні та призначений на початок серпня , не відбувся через відсутність охочих взяти участь в торгах.