Термін подачі тендерних пропозицій на ремонт Звенигородського шосе в Олександрії знову продовжили

Як вже повідомляв Голос Громади, 9 серпня, департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації вдруге оголошено тендер на проведення капітального ремонту Звенигородського шосе.

При оголошенні тендеру кінцевим терміном подання пропозицій від учасників була вказана п’ятниця, 31 серпня, але строк подачі пропозицій подовжили до неділі, 9 вересня, а безпосередньо аукціон мав відбутися на наступний день – 10 вересня. Проте, строк подачі тендерних пропозицій знову продовжили, наразі, до 17 вересня, а аукціон призначений на 18 вересня.

Зазначимо, що перший тендер на ремонт шосе, оголошений в липні та призначений на початок серпня, не відбувся через відсутність охочих взяти участь в торгах.

Очікувана вартість робіт становить 9 547 194 грн та може бути зменшена в результаті торгів.