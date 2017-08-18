Термін подачі заяв для компенсації зекономленої субсидії добігає кінця

Урядовим рішенням передбачено монетизацію частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення.

Про це повідомляється на сайті Олександрійської РДА.

Родини, що користувались субсидією в минулому опалювальному сезоні 2016-2017 рр. та використали в опалювальний сезон газу та електроенергії менше, ніж встановлено соціальними нормативами, матимуть змогу отримати заощаджену субсидію готівкою.

Виплати проводитимуться через управлінням соціального захисту населення у грошовому еквіваленті, що не перевищує вартості (станом на 1 травня) зекономлених 100 кубів газу (до 696,79 грн.) або 150 кіловат електроенергії (до 174,0 грн.), якщо цей ресурс використовується для опалення.

Організації-надавачі визначили суми для відшкодування та надали списки до управління соціального захисту населення. Згідно з цими списками , право на отримання грошової винагороди за енергоефективність мають більше 2000 осіб Олександрійського району.

Дана виплата є одноразовою. Заявникам потрібно при собі мати паспорт, ідентифікаційний номер, номер банківського рахунку для зарахування коштів.

Останній день подання заяви – 31 серпня.

У разі виникнення додаткових питань – звертайтесь до управління соціального захисту населення за адресою: м. Олександрія, вул. А.Кохана, 14, або за телефоном “гарячої лінії” – 7-11-73.