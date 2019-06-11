Топ-10 зарплат: кому роботодавці Кіровоградщини готові платити найбільше?

Інформація обласного центру зайнятості про топ-10 найбільш оплачуваних професій Кіровоградщини, які є перспективними та затребуваними на регіональному ринку праці.

Так, філія Кіровоградського обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк» пропонує 6 посад управляючого відділенням. Основні вимоги до кандидата: вища економічна освіта (кваліфікаційний рівень магістр), досвід роботи в банківській системі за фахом від 3 років та на керівній посаді від 1 року. Заробітна плата від 16 055 до 24 700 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Заваллівський графіт» запрошує на роботу головного інженера. Вимоги до кандидата: спеціальна, вища освіта. Обов’язки головного інженера: забезпечення постійного підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт (послуг), їх високу якість, довговічність згідно з державними стандартами. Заробітна плата –19 000 грн.

У свою чергу Філія «Кіровський» ПАТ «Агрохолдинг Авангард» потребує головного технолога з організації технологічного процесу утримання курей-несучок на промисловій птахофабриці потужністю 500 000 голів. Фахівець повинен мати стаж роботи від 1 року. Пропонована заробітна плата –18 951 грн.

Новокостянтинівській шахті державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» потрібні гірничомонтажник підземний та електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування. Розмір заробітної плати: 17 313 грн та 16 450 грн відповідно.

Що ж до Заводу конструкцій швидкомонтованих будівель ТДВ «Об’єднання Дніпроенергобудпром», то це підприємство потребує головного будівельника (домобудівного, сільського будівельного комбінату) з вищою освітою у сфері будівництва та цивільної інженерії. Завдання та обов’язки: координує роботу з розроблення проектно-технологічної документації в системі інженерної підготовки будівельного виробництва, контролює додержання технологічної дисципліни й виконання заходів щодо підвищення якості будівництва і т. ін. Оклад для такого спеціаліста пропонують у розмірі 20 000 грн на місяць.

Якщо Вас зацікавили запропоновані вакансії – звертайтесь до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості.