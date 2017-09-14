ТОП-5 імен: із хлопчика в справжнього чоловіка

Будь-яка назва має свою енергетику та значення. Вибір імені для майбутньої дитини відіграє дуже важливу роль. Адже ім’я дається людині раз і на все життя.

Про це повідомляє «Колобок».

Перед Вами чоловічі імена, в яких прихована справжня чоловіча сила.

ОЛЕКСАНДР

У перекладі з давньогрецької це ім’я означає – «захисник людей». Таким чином, називаючи малюка Олександром, ви автоматично «нагороджуєте» його сильною енергетикою, здатною надати своєму «хазяїну» достатньої впевненості в собі, неймовірної наполегливості, здатної відкривати будь-які двері, «виявляючи» в свого власника справжнє почуття героїзму.

Крім того, ім’я Олександр допомагає своєму власникові не просто боротися зі стресами по життю, а стати мега-стійким до всіх негативних факторів, віртуозно зводячи до мінімуму життєві перипетії і стреси.

АНДРІЙ

Маючи в своїй основі давньогрецькі корені, це ім’я трактується як «мужній», «сильний», «хоробрий», а його володар завжди асоціюється з силою волі, упевненістю в собі, неймовірною витривалістю. Давши дитині це ім’я, приготуйтеся до того, що у малюка в дитинстві буде не дуже спокійний характер, але він часто буде радувати успіхами і досягненнями.

Це дуже весела і кумедна дитина, що продовжує і в дорослому житті жартувати, веселити оточуючих, йдучи по життю з широкою посмішкою на обличчі. Андрій – прихильник читання, тому скрізь його можна застати за цим заняттям.

ВІКТОР

Ще в стародавньому Римі переможця зустрічали з вигуками: «Аве Віктор», що означало «Хай живе переможець». Згодом, з загальної назви воно перетворилося на ім’я, і спочатку називати їм дозволялося лише синів церковнослужителів. У наш час воно стало досить поширеним, і названі цим ім’ям хлопчики завжди і всюди бажають бути тільки першими, другі місця – не їхня доля.

Володіючи сильною енергетикою, Віктори частіше запальні, але швидко «відходять». Почуттям романтизму дані чоловіки наділені по мінімуму, можна навіть сказати – обділені, зате їм притаманний авантюризм, який часто підштовхує їх до необдуманих вчинків. Разом з тим, Віктори як ніхто інший, наділені здатністю ретельно аналізувати власні помилки, за рахунок чого з роками стають дедалі мудрішими.

Ще з дитинства помітне всім почуття цілеспрямованості і бажання досягти поставленої мети переходять з власником цього імені і в доросле життя. З такою дитиною батькам дуже легко, так як він вкрай рідко приносить проблеми.

ВОЛОДИМИР

Значення цього імені – «володар світу». У дорослої людини з таким ім’ям завжди незаперечний авторитет, в будь-якому оточенні його цінують і поважають, прислухаються до його думки. А ось маленький Володя якраз навпаки – зростає великим фантазером і мрійником. Беззаперечної слухняності ви навряд чи від нього дочекаєтеся, оскільки з самого дитинства він відстоює свою точку зору і вчиняє тільки так, як вважає за потрібне. З навчанням у нього складається середньо, проте задатки лідерства виявляються повним ходом ще зі шкільної лави. Він точно знає чого хоче і як цього досягти.

З боку батьків повинна бути жорстка дисципліна по відношенню до свого чада. Якщо вони не зможуть припинити його підліткових «подвигів», в дорослому житті, «завдяки» вибуховому характеру, Володимири перетворюються в досить розпущених чоловіків із завищеною самооцінкою. Якщо ж рідні направлять юнака-Володимира в потрібне русло, то в результаті такого виховання отримають грамотного, впевненого в собі чоловіка, з яким легко і приємно спілкуватися.

КИРИЛО

Переклад цього імені з давньогрецького вже тягне за собою енергетику сильного чоловіка – «пан», «владика». Він прагне бути першим у всьому, досягає успіхів в кар’єрі, частіше – у власному бізнесі, про який мріє з ранніх років.

Маленький Кирило самостійний, терпляче відноситься до будь-якої праці, але з однією умовою – йому потрібна чітка мета, тому батькам слід навчитися правильно мотивувати дитину, інакше виявиться, що в будинку росте маленький ледар. У дитинстві проблем з Кирилом практично не виникає. Це абсолютно безконфліктна дитина, що вміє спокійно «жити» в будь-якій компанії. Ці якості залишаться з ним і в дорослому житті – він легко йде на контакт, вміє невимушено вести бесіду, знаходячи при цьому «потрібних» людей.

Для Кирила важлива думка оточуючих, тому, незважаючи на те, що він собі вибирає – машину або дружину, він чекає, як суспільство оцінить його вибір. Разом з тим, за життя власник цього імені – досить яскрава і неординарна особистість. У різних ситуаціях Кирило поводиться по-різному і навіть батьки не завжди можуть з точною гарантією поручитися, що він вчинить в даній ситуації саме так, а не інакше.