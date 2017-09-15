ТОП-5 жіночих імен з найсильнішою енергетикою

Ім’я відіграє величезну роль в житті кожної жінки. Деякі жіночі імена, володіючи дуже сильною енергетикою, допомагають своїм «господаркам» досягти в житті великих висот.

Про це повідомляє «Колобок».

ОЛЕКСАНДРА

Ім’я Олександра – похідне від чоловічого імені Олександр і трактується як «захисниця», «мужня». З дитинства Сашенька намагається всіма силами бути дуже жіночною, ніби відсторонюючись від свого «мужнього» імені, і це їй прекрасно вдається. Всі її бійцівські якості заховані дуже глибоко, але це до певного часу.

Вже в дорослому житті Олександра – ділова жінка, що досягає своїх цілей більше працею, ніж талантом, з твердим характером, жвава і невтомна, постійно змагається з ким-небудь, найчастіше настільки активна на роботі, що на ласки і ніжності по відношенню до домашніх у неї просто не вистачає сил.

Характер Олександри дуже мінливий. Вона з легкістю кидається у вир пристрастей і навіть може змінювати партнерів як рукавички, але якщо на її життєвому шляху зустрінеться справжня велика любов, вона цілком може «приборкати» Олександру. І хоча з володарками цього імені важкувато в побуті, без них життя здається занадто тьмяним.

ВІКТОРІЯ

Ім’я Вікторія означає «переможниця» і залишає на характері власниці відбиток з самого дитинства. Маленька Віка дуже свавільна, її складно змусити що-небудь зробити проти її волі. Але вже якщо вона сама чогось захотіла, зупинити її практично неможливо: вона обов’язково доб’ється того, чого хоче, головне, щоб це бажання виникло.

Разом з тим, незважаючи на такі вольові якості, Вікторія вкрай соромлива, і це внутрішнє протиборство іноді заважає їй вершити великі справи. На роботі вона проявляє ділові якості, старанно виконує поставлені перед нею завдання, але як тільки зустрічає відсіч, відразу ж втрачає свій «бойовий» дух. Навчаючись на своїх помилках, вона поступово позбавляється від цього недоліку і проявляє всю силу характеру в подальших життєвих ситуаціях.

Вікторія рідше інших власниць «сильних» імен знаходить собі партнера на все життя, оскільки ужитися з такою норовливою особистістю досить важко, але якщо все ж вона зустрічає «свою» людину, то ні в якому разі не кине його самого вирішувати проблеми, а встане з ним пліч-о-пліч.

ВАРВАРА

Ім’я Варвара походить від грецького слова «варвар» і означає «чужинка». Це дуже сильне ім’я, і прояв цієї сили спостерігається не у властивій для дівчаток поведінці, а їх сміливість, рішучість і часто надмірна активність часом навіть відлякують інших дітей. Завдання батьків маленької Варвари – направити в потрібне русло цю силу, адже це дуже працьовита дитина, яка з самого дитинства вміє ставити перед собою великі цілі і з успіхом їх досягає.

Варвара дуже любить спорт, а особливо танці, тому батькам необхідно з раннього віку долучити її до цього, таким чином, надаючи їй можливість вихлюпувати накопичену за день енергію. А ось вчиться Варя хоч і добре, але тільки тому, що «треба» і лише талановитий у своїй справі педагог зможе розбудити в ній пристрасть до навчання.

Будучи зірвиголовою в дитинстві, в юності Варвара розквітає і перетворюється в жіночну, знаючу собі ціну, вкрай цілеспрямовану, яка досягає по життю успіху, жінку.

НАТАЛЯ

Наталя (з латинської «рідна») з самого дитинства виступає ініціатором всіх ігор, привносячи навіть в найвідоміші, власну «родзинку» – таким чином, проявляється творча сторона її натури.

На роботі Наталя – незамінний співробітник, оскільки в силу свого вольового характеру і практичного складу розуму доводить кожну, навіть саму безперспективну справу, до логічного завершення. Навіть розпочата книга, яка виявилася абсолютно нецікавою, все одно буде прочитана нею до кінця, адже Наталя жодну справу не може кинути на півдорозі.

Сильна воля, добре розвинена інтуїція і практичний склад розуму дозволяють власниці цього імені досягти успіху практично в будь-якій справі.

ТЕТЯНА

Тетяна з латинської означає «упорядниця». Характер у власниці цього імені досить упертий і владний. Вона – дуже цілеспрямована натура, абсолютно не терпить заперечень, часом в її характері проявляються навіть деспотичні нахили.

У дитинстві Тетяна – шибеник, вміє завжди за себе постояти, що залишається їй властиво і в більш дорослому віці. Іншими словами, Тетяна – «вічний» лідер. Вона дуже діяльна, рішуча, самовпевнена – все це допомагає їй досягти висот у кар’єрі, але її надмірна імпульсивність іноді грає не на її користь.

У сімейних відносинах Тетяна дуже стабільна: якщо вже вийшла заміж, то ніяких розлучень! Дітей, яких зазвичай у неї двоє, дуже любить і стає їм справжнім другом.