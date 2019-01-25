Торік понад 300 військовослужбовців знайшли роботу на Кіровоградщині

Служба зайнятості всіляко долучається до розв`язання питань зайнятості демобілізованих учасників АТО/ООС. Головною метою є спрямування всіх зусиль для того, щоб допомогти колишнім бійцям адаптуватися в мирному житті та забезпечити їх належною роботою.

У минулому році до служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулось майже 1,2 тисячі осіб. За віком розподіляються таким чином: майже половина (51,4% %) – особи віком до 35 років, майже третина (27,1%) – особи від 35 до 45 років, майже кожний п’ятий (21,5%) – старше 45 років.

За освітнім рівнем 38,9% становлять особи з вищою освітою, 39,6% мають професійно-технічну освіту і кожен п’ятий отримав середню освіту.

Фахівці служби зайнятості у своїй роботі з учасниками бойових дій враховують їх власні потреби та надають широкий спектр соціальних послуг.

Загальна чисельність працевлаштованих – 329 осіб, з них 259 – за сприяння служби зайнятості. Зокрема, 10 особам виплачена допомога по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. Крім цього, 73 особи брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; 73 особи проходили професійне навчання; профорієнтаційні послуги отримали 92,6%.