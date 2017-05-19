Третьокласниця з Олександрії увійшла в трійку переможців конкурсу ім. Петра Яцика

Нещодавно пройшов останній етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Як повідомляє сайт міськради, однією з переможців стала і учениця 3 класу з Олександрії.

Так, 16 травня в приміщенні Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в м. Київ відбулося урочисте закриття і нагородження переможців. Конкурс, що розпочався ще 9 листопада, об’єднав кілька тисяч школярів, учнів профтехосвіти, студентів, курсантів та ліцеїстів військових навчальних закладів.

Врешті після кількох етапів було обрано найкращих мовознавців, серед яких і учениця 3-В класу НВК «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» Глазкова Катерина. Дівчина достойно захистила честь Кіровоградщини, ставши призером та виборовши ІІІ місце у ІV етапі конкурсу. Вона отримала диплом переможця, цінні подарунки та грошову винагороду.