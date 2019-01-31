Трудова міграція мешканців Кіровоградщини та підводні камені нелегальної праці

На виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року в Кіровоградській області розроблені відповідні заходи, до виконання яких залучені правоохоронні органи та державні установи. Одним із виконавців цих заходів є обласний центр зайнятості. До компетенції центру належить, зокрема, проведення серед незайнятих громадян, які звернулись до державної служби зайнятості, інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми щодо прихованих ризиків неврегульованої трудової міграції, особливостей працевлаштування за кордоном.

За інформацією Богдана Стояна, заступника директора обласного центру зайнятості, у 2018 році 30 тисяч шукачів роботи узяли участь у 2500 семінарів у центрах зайнятості області, у ході яких громадян інформували із вказаних питань. У радіоефірі прозвучало близько 250 аудіороликів та тематичних передач на вказану тематику.

«Семінари на тему «Попередження зовнішньої трудової міграції та торгівлі людьми» проводяться не тільки в базових центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості, а й в інформаційно-консультаційному центрі обласного центру зайнятості. Ефективність семінарів підвищується коштом залучення до участі в них працівників правоохоронних органів та неурядових організацій, які реалізують програми міжнародної технічної допомоги, спрямовані на протидію торгівлі людьми. Так, в семінарах в обласному центрі зайнятості щомісяця беруть участь представники громадської організації «Обласний жіночий інформаційний центр», – зазначив Б. Стоян.

Додатковому інформуванню громадян сприятиме діяльність нещодавно створеної державної установи «Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей». Звернення до Кол-центру прийматимуться за скороченими телефонними номерами 1578 (з питань протидії торгівлі людьми) та 1588 (з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей) або на електронну адресу Кол-центру. Кол-центр матиме територіальні відділення (в тому числі міжрегіональні) в областях та м. Києві. Після звершення усіх організаційних питань Кол-центр почне свою роботу у 2019 році.