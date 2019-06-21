Три квартири придбають учасникам бойових дій з Кіровоградщини

Військовослужбовцям з Кіровоградщини придбають житло коштом держбюджету.
Про таке рішення повідомив директор департаменту соціального захисту населення Олександр Догаров під час апаратної наради в Кіровоградській облдержадміністрації.
«Кіровоградській області передбачено видатки 4,2 мільйона гривень. Найближчим часом будуть проведені виплати компенсацій трьом учасникам бойових дій, які мають першу та другу групи інвалідності та перебувають у черзі на житло», – повідомив посадовець.
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Кошти на придбання житла отримають: учасник АТО, учасник бойових дій в Афганістані та АТОвцю з-поміж переселенців.
На придбання житла для трьох учасників бойових дій область з держбюджету отримає 4,2 млн грн.
За інформацією із сайту Гречка.