Три земельні ділянки в Олександрійському районі виставлено на торги

У наступному місяці відбудуться земельні торги у формі аукціону на земельні ділянки державної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Продаж права оренди буде здійснюватись строком на 7 років стосовно таких земельних ділянок:

06 вересня аукціон на земельну ділянку площею 24, 5160 га (ріллі) на території Долинської сільської ради (кінцевий термін подачі документів 31 серпня 2018);

13 вересня аукціон на земельну ділянку площею 53, 9840 га (ріллі) на території Головківської сільської ради (кінцевий термін подачі документів 7 вересня 2018 року);

24 вересня аукціон на земельну ділянку площею 6, 3000 га (ріллі) на території Новоселівської сільської ради (кінцевий термін подачі документів 18 вересня 2018 року).

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

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