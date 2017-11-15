Учора, 14 листопада, на базі приватного підприємства “Астарта Груп” було підписано Тристоронню угоду між Кіровоградською ОДА, Центрально-українським науково-технічним університетом та підприємством про впровадження у виробництво інноваційного проекту, а саме – використання в роботі вдосконаленого винахідниками ЦНТУ причіпного пристрою перевантажувального бункера-накопичувача. Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.
З представниками ЦНТУ та приватного підприємтсва “Астарта Груп” зустрічався заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев, який зазначив, що прийнята на початку цього року програма впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки сприятиме співпраці науки і бізнесу у сфері розробки й впровадження інноваційних технологій.