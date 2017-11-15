Учора, 14 листопада, на базі приватного підприємства “Астарта Груп” було підписано Тристоронню угоду між Кіровоградською ОДА, Центрально-українським науково-технічним університетом та підприємством про впровадження у виробництво інноваційного проекту, а саме – використання в роботі вдосконаленого винахідниками ЦНТУ причіпного пристрою перевантажувального бункера-накопичувача. Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

З представниками ЦНТУ та приватного підприємтсва “Астарта Груп” зустрічався заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев, який зазначив, що прийнята на початку цього року програма впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки сприятиме співпраці науки і бізнесу у сфері розробки й впровадження інноваційних технологій.

За словами посадовця, із поданих на комісію пропозицій було відібрано заяву від підприємства “Астарта Груп” щодо необхідності вдосконалення причіпного пристрою бункера–накопичувача перевантажувального. “Цей механізм є найбільш уразливим і часто ламається, що на деякий час паралізує виробництво. Тому серед пропозицій, що подавалися на конкурс, було відібрано найбільш раціональне технічне рішення, запропоноване науковцями ЦНТУ. За розробку інноваційного проекту університет отримав в рамках обласної програми грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень” – йдеться в повідомленні Кіровоградської ОДА.