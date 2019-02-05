Триває капітальний ремонт доріг Кіровоградщини й Олександрії зокрема, які зазнали найбільшої руйнації

В першу чергу підлягають відновлення дороги з найбільшим соціально-економічним навантаженням, які найбільше руйнуються у весняно-зимовий період.

Найбільших руйнацій зазнало покриття на дорогах Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя, М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, М-22 Полтава-Олександрія, М-13 Кропивницький-Платонове.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт САД у Кіровоградській області.

Зокрема в поточному році в межах Кіровоградської області планується завершити поточний середній ремонт на дорозі Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв (31,8 км на суму 500 млн грн), продовжити ремонт на М-22 Полтава-Олександрія (5 км на суму 80 млн грн) та провести реконструкцію ділянки дороги М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (5 км за 80 млн грн).

Наразі вибоїни на ділянках доріг з найбільшою руйнацією ремонтують холодним асфальтобетоном.

