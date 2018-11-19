Триває конкурс з премією для журналістів на тему децентралізації

Міністерством регіонального розвитку було оголошено Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади», термін діє якого закінчується 20 грудня 2018 року. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.
Конкурс проводиться з метою підвищення рівня обізнаності людей про реформу децентралізації та урізноманітнення мотиваційних ресурсів для журналістів регіонального рівня, що спонукатимуть до висвітлення процесу в Україні.
У Конкурсі беруть участь матеріали в чотирьох номінаціях:
онлайн-публікація;
стаття (в друкованому ЗМІ);
радіоматеріал;
відеоматеріал.
Публікація матеріалів має бути у період з15 жовтня 2017 року до 20 грудня 2018 року. В кожну номінацію можна подати не більше однієї конкурсної роботи, які мають бути оформлені окремими заявами.
Серед тематичних приорітетів конкурсу мають місце:
- мета, завдання, зміст, очікувані результати та переваги реформи, спрямованої на децентралізацію та розбудову місцевого самоврядування.
- півробітництво територіальних громад.
- добровільне об’єднання територіальних громад.
- збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у наданні якісних послуг населенню та розбудові добробуту громад.
- фінансова децентралізація та ресурсна підтримка місцевого і регіонального розвитку.
- кращі практики органів місцевого самоврядування в Україні з питань соціально-економічного розвитку територій, їх відповідність європейським стандартам і світовим тенденціям.
У кожній з чотирьох номінацій передбачені три премії:
І премія – 20 000 грн,
ІІ премія – 15 000 грн,
ІІІ премія – 10 000 грн.
Форма заявки учасника Конкурсу розміщена за посиланням: http://bit.ly/MinregMC
За детальною інформацією Конкурсу можна отримати за телефонами:
(044) 458-44-40;
(044) 501-92-03;
(093) 403-58-87;
(097) 917-70-70, або надіславши запит на електронну адресу: contest@internews.ua