Триває перевірка торгових місць з продажу піротехнічних виробів

Під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Сергія Коваленка відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

На засіданні обговорювали питання щодо забезпечення безпеки громадян, у тому числі дітей, під час використання святкових салютів, феєрверків, петард, інших засобів у місцях масового перебування людей.

Заступник начальника управління із запобігання надзвичайним ситуаціям управління ДСНС в області Василь Штогрін наголосив на тому, що застосування піротехнічних виробів під час проведення культурно-масових заходів у період новорічних та різдвяних свят на території Кіровоградщини має бути обов’язково узгоджене з місцевими органами влади.

Наразі проводяться заходи щодо недопущення стихійного продажу піротехнічних виробів у неспеціалізованих, не обладнаних належним чином об’єктах торгівлі, а піротехнічний виріб обов’язково повинен мати всі необхідні маркування згідно з технічним регламентом.

За період січень-листопад поточного року в області було проведено 7 перевірок зареєстрованих торгових місць, які мають право на реалізацію такої продукції.

За результатами перевірок винесено 24 рішення про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів по 13 піротехнічних виробах, накладено 2 штрафи на загальну суму 3825 гривень.