Центр зайнятості про можливість для роботодавців підготовки кваліфікованих працівників

Професійне навчання зареєстрованих безробітних, яке організовується державною службою зайнятості на замовлення роботодавця, здійснюється у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, в навчальних закладах державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (навчальних закладах, які мають відповідні ліцензії) або безпосередньо у роботодавців – замовників кадрів.

Порядок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних затверджено наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 № 318/655, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.06.2013 за № 1029/23561 (із змінами).

Професійне навчання безробітних здійснюється:

за робітними професіями;

для безробітних з вищою освітою (здійснюється на замовлення роботодавця з урахуванням поточної та перспективної потреби ринку шляхом спеціалізації (проводиться з метою набуття безробітними здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах певної спеціальності), підвищення кваліфікації);

шляхом стажування (підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця. Здійснюється за індивідуальною програмою);

шляхом підвищення кваліфікації;

на курсах цільового призначення (підвищення кваліфікації безробітних з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо).

Зареєстрованим безробітним, які згідно критеріїв підбору підходящої роботи потребують проходження професійної підготовки, з метою виявлення їхніх здібностей, можливостей та інших чинників, що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності, надаються послуги з професійної орієнтації.