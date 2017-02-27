Як раніше повідомляв Голос Громади, нещодавно в центрі міста комунальники випиляли кілька дерев на площі Соборній.

Нагадаємо, що дозвіл на спилювання 9 дерев було надано управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради ще 10 серпня 2016 року. Чому виконувати роботи по видаленню зелених насаджень почали тільки зараз залишається незрозумілим. Щоправда, за словами робітників, дерева підуть на дрова.

Наразі ж пропонуємо нашим читачам оцінити теперішній час алей на центральній площі міста до і після “благоустрою”.