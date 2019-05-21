Цікава ідея: п`ятикласники влаштували фотоквест відшукуючи незвичні, визначні й історичні місця Олександрії

Сьогодні 28 школярів з олександрійського НВК “ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа”, які навчаються у 5-А класі, разом зі своїм класним керівником Севастяненко Світланою Олександрівною мандрували містом у пошуках цікавих селфі-фото й виконанні незвичних пізнавальних завдань, повідомляє Голос Громади.

«У школі розпочалося ЗНО й аби якось розважитися та цікаво провести час ми вирішили взяти участь у такому собі творчому фотоквесті «Світи тихий, краю милий, моя Олександрія», де поєднано багато пізнавальних й захоплюючих завдань, які клас повинен виконувати гуртом та разом зі своїм вчителем. Нам необхідно знайти цікаву рекламу, графіті, дійти до історичного чи незвичного місця і обов`язково сфотографуватися – зробити загальне селфі поряд зі знайденою цікавинкою, так би мовити «задавити селфача». Окрім цього, під час подорожі містом ми повинні робити фото-селфі усміхненого перехожого», – ділить планами й подробицями сьогоднішньої подорожі педагог.

Бажаємо незабутньої мандрівки та цікавих знахідок.