Фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості було організовано презентацію Державного навчального закладу«Олександрійський професійний ліцей». Даний захід проходив в рамках місячника профорієнтації молоді «Твоя кар’єра починається сьогодні».

Розпочав захід директором Олександрійського профліцею Костянтин Мужиков, який не тільки розповів про історію створення навчального закладу, ай організував цікаву та змістовну екскурсію навчальними кабінетами та майстернями.

Школярі мали змогупознайомитися з професіями кухаря, кондитера, офіціанта, продавця продовольчих та непродовольчих товарів, електрослюсаря, слюсаря з ремонту автомобілів, електрозварника ручного зварювання, штукатура, лицювальника-плиточника, обліковця з реєстрації бухгалтерських даних тощо.

Екскурсія супроводжувалася цікавими майстер-класами, які не залишили байдужими нікого з гостей. Керівник закладу звернув увагу на капітально відремонтований затишний гуртожиток та додав,що проживання у ньому безкоштовне.

Крім того успішно навчаючись у ліцеї, учні також отримують стипендію.