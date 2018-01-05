Цінові поступки і подорожчання «Укрпошти»

З нового року вступила в силу низка змін у тарифній політиці «Укрпошти». Як повідомляють офіційні видання, з 1 січня 2018 року вартість пересилки стандартного відправлення вагою до 10 кг складає 20 гривень (раніше було 24 гривні) в межах області та 25 гривень (було 33,6 гривні) – в межах України.

Відправлення вагою до 30 кг обійдеться тепер у 66 гривень в межах області, 72 гривні – в межах України, досі було 38 і 48 гривень відповідно.

Вартість за повернення або досилання відправлення зараз становить 2,4 гривні за кожен кілограм відправлення.

Таким чином, деякі послуги “Укрпошти” стануть дешевшими, а деякі – дорожчими.

“На жаль, у ЗМІ розповсюджується некоректна інформація щодо нових тарифів на універсальні послуги. Хочу заспокоїти клієнтів та повідомити, що зростання вартості міжнародних відправлень на 43% не відбувається, а у більшості груп відправлень тарифи навіть знижені. Наприклад, дешевшими стали проста внутрішня письмова кореспонденція, посилки вагою понад 3 кг як в межах області, так і в межах України за рахунок зменшення доплати за 1 кг. Тобто чим більша вага посилки, тим менше заплатить клієнт. Для тих, хто пересилає міжнародні посилки вагою до 10 кг, наприклад, у США, Австралію, Китай, тариф також знижено в найпопулярнішій вазі від 6 до 10 кг”, – відзначив перший заступник генерального директора Укрпошти Олександр Перцовський.

Збільшення граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку з міжнародної доставки стосуються тільки листів і бандеролей.

«Для нас було важливо вирівняти перекоси у тарифах. Тому ми їх спрощуємо та приводимо до єдиної логіки. Так, вартість відправлень посилок від 3 кг була неконкурентна і завелика. Після змін тарифи будуть найдоступнішими на ринку поштово-логістичних послуг в усіх вагових категоріях. А оновлення зонування для міжнародних відправлень дасть можливість розвивати важливі для клієнтів ключові напрямки пересилання», – підкреслив у цьому зв’язку в.о. генерального директора Укрпошти Ігор Смілянський.

Як наголошують в “Укрпошті”, рішенням НКРЗІ “Укрпошта” приводить до єдиного рівня ціни двох однакових за своєю суттю продуктів на міжнародну доставку: бандероль до 2 кг і дрібний пакет до 2 кг. В той же час тариф на пересилання дрібного пакета не підвищується.

Щодо тарифів на міжнародні посилки, зміни ціни відбулися тільки для посилок до 10 кг. Тариф на міжнародні посилки від 10 до 30 кг не змінився. Саме він для ключових країн був знижений з 1 серпня 2017 – у США, Канаду, Австралію, Китай, Росію – до 23%. Для Казахстану, Литви, Латвії, Молдови і Грузії для постійних відправників Укрпошта запровадила спеціальний тариф на 40-50% дешевше стандартного. Передбачена і знижка в 5% за використання API і «особистого кабінету». Також для постійних відправників при укладанні договору передбачена знижка за обсяги, які розраховуються індивідуально.

Зменшилися тарифи на посилки вагою понад 3 кг як в межах області, так і в межах України за рахунок зменшення доплати за 1 кг:

масою 5кг – на 3 грн (до 25 грн),

масою 7 кг – зменшиться на 7 грн (до 29 грн),

масою 10кг – зменшиться на 13 грн (до 35 грн).

Також, знижені тарифи на пересилання посилок до основних країн за обсягами. Наприклад, вартість пересилання посилки авіатранспортом в США та Канаду масою 5 кг знизилась на 0,2 дол. США, масою 10 кг – на 6,8 дол. США.

Доплата за рекомендований лист залишилася на тому ж рівні, що і в чинних тарифах.

Варто зазначити, що з 2018 року для військовослужбовців діятиме софіальний тариф, який дасть змогу надсилати прості листи до 20 грам за 3 гривні.

Нагадаємо, в грудні 2017 року депутати Верховної Ради України обмежили безподатковий імпорт трьома посилками по 150 євро. Закон обмежив безподаткове ввезення товарів в Україну трьома посилками на місяць (до 150 євро — кожна) на адресу одного одержувача. Четверта і всі наступні обкладатимуться податком на додану вартість — 20%, митом — 10%, а деякі категорії товарів — акцизом.