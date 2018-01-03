Ціну на магазин, що продається з аукціону знижено

В Олександрії вже вдруге намагаються продати нежитлове приміщення – магазин продовольчих товарів після реконструкції квартири, загальною площею 54,0 кв. м., розташоване на першому поверсі в чотириповерховій цегляній житловій будівлі, що на площі Покровській, 3/30.

Стартова ціна з початку торгів знижена до 212 000.00 грн. з 265 000.00 грн.

Об’ява про продаж арештованого майна з’явилася учора, 2 січня, на сайті електронних торгів арештованим майнов СЕТАМ.

Гарантійний внесок наразі становить 10 600.00 грн. Торги призначені на 1 лютого 2018 року.