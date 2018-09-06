Ціни на алкогольні напої в Україні знов зростуть

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої зростуть мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Інтерфакс Україна.

Відтепер, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки хочуть підвищити на 12,4% – до 89,4 грн (із 397,76 грн до 447 грн за літр 100%-го спирту). Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються на 19,6% – до 321 грн/літр 100%-го спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні підвищено на 13,5% – до 42 грн за пляшку 0,7 л у роздробі, на кріплені вина і вермути – на 8,9%, до 49 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.

Також, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку «три зірки», з нинішніх 386,98 грн за 1 літр 100%-го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, «чотири зірки», відповідно, з 412,85 грн до 455,2 грн та з 645,17 грн до 696,7 грн.

Відповідно до розрахунків, вартість “тризіркового” коньяку становитиме, », з нинішніх 386,98 грн за 1 літр 100%-го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, “чотиризіркового”, з 412,85 грн до 455,2 грн та з 645,17 грн до 696,7 грн., для “п’ятизіркового” – у документі мінімальну оптову ціну знижено з 495,95 грн до 481,6 грн, тоді як роздрібну підвищено з 692,6 грн до 758,3 грн.

Підвищення мінімальних цін на алкоголь пов’язане зі зростанням цін на складові, компоненти виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі.