Ціни на алкогольні напої в Україні знов зростуть

2

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої зростуть мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Інтерфакс Україна.

Відтепер, мінімальну роздрібну ціну на півлітрову пляшку горілки хочуть підвищити на 12,4% – до 89,4 грн (із 397,76 грн до 447 грн за літр 100%-го спирту). Мінімальні оптово-відпускні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищуються на 19,6% – до 321 грн/літр 100%-го спирту.

Читайте також:  Клуб Docudays UA виконав своє завдання, але кіно на цьому не закінчується

Мінімальні ціни на вина натуральні підвищено на 13,5% – до 42 грн за пляшку 0,7 л у роздробі, на кріплені вина і вермути – на 8,9%, до 49 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – на 12,4%, до 89 грн.

Також, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку «три зірки», з нинішніх 386,98 грн за 1 літр 100%-го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, «чотири зірки», відповідно, з 412,85 грн до 455,2 грн та з 645,17 грн до 696,7 грн.

Читайте також:  У сім'ї депутата, якого заморили 4-х річного сина голодом, забрали дочок

Відповідно до розрахунків, вартість “тризіркового” коньяку становитиме, », з нинішніх 386,98 грн за 1 літр 100%-го спирту до 412,5 грн, роздрібної – з 597,3 грн до 641,6 грн, “чотиризіркового”, з 412,85 грн до 455,2 грн та з 645,17 грн до 696,7 грн.,  для “п’ятизіркового” – у документі мінімальну оптову ціну знижено з 495,95 грн до 481,6 грн, тоді як роздрібну підвищено з 692,6 грн до 758,3 грн.

Читайте також:  В Олександрійському районі для шкіл знову спробують придбати обладнання для кабінетів хімії

Підвищення мінімальних цін на алкоголь пов’язане зі зростанням цін на складові, компоненти виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ