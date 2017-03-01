Цієї ночі невідомі підпалили місцевий офіс телерадіокомпанії «Контакт-ЛТД» (ФОТО, ВІДЕО)

Приміщення, яке орендує олександрійська телерадіокомпанія «Контакт-ЛТД» вночі, з 28 лютого на 1 березня, підпалили невідомі. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на керівництво міської телекомпанії, які підтвердили інформацію.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло від співробітників охоронної фірми «Ягуар», які приїхали на виклик. Вони ж помітили полум’я та повідомили співробітників телекомпанії, які проживають поруч, про надзвичайну подію. Потрапивши до приміщення охоронники та співробітники фірми помітили, що воно було задимленим, а полум’я почало охоплювати стіни, почали горіти елементи вікна та обшивки стін, підлоги. Рятівним моментом було імовірно те, що поруч з вікном розташовано металевий сейф, який не дав швидко поширитись вогню.

Спрацювання сигналізації сталось, імовірно, через те, що полум’я чи дим, датчик руху сприйняв як переміщення зловмисників. За деякий час вдалось власними силами та за допомогою співробітників фірми «Ягуар» швидко загасити полум’я та ліквідувати залишки пожежі, порятувавши телекомпанію від знищення.

Вранці керівництво ТРК повідомило про подію співробітників міської поліції та пожежної служби, які приїхали на виклик та зафіксували всі відомі факти про подію. Вранці стало помітним і те, що на поверхні вікна, що є приміщенням одного з відділів компанії, є висвердлений отвір, а всередині офісу є відчутним запах займистої речовини, схожої на бензин чи солярку або запальну суміш.

Не виключено, що зловмисники, які не розбили вікна, не зламали грати на вікнах чи не пошкодили двері, висвердливши отвір залили суміш чи речовину, що є легкозаймистою і мали намір спровокувати пожежу, яка б непомітно знищила офіс та обладнання компанії.

В адміністрації телекомпанії не виключають як одну із версій, що подія могла бути спланованим підпалом, а ініціаторами підпалу могли бути ті, кому не вигідна робота телерадіокомпанії.