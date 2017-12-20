Цієї ночі Олександрійському райавтодору довелося посипати дорогу протиожеледною сумішшю

У зв’язку з пониженням температури та снігом, товщина покрову якого на Кіровоградщині місцями в середньому досягала 5-7 см., задля забезпечення безперебійного та безпечного проїзду цієї ночі попрацював автодор, посипавши дорогу протиожеледною сумішшю.

Про це повідомила прес-служба САД в Кіровоградській області.

“Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області нагадує водіям, у разі виникнення ускладнень проїзду, повідомляйте за цілодобовим телефоном диспетчера Служби: 0522-37-89-73”, – зазнчається у повідомленні служби атводоріг.