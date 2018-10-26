ЦНАП зареєструє кожного олександрійця у власній базі даних

Управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних послуг Олександрійської міської ради (колишня назва – ЦНАП) створить такий собі єдиний «Реєстр громади міста Олександрії», повідомляє «Голос Громади».

Дозвіл на це дав виконавчий комітет на сьогоднішньому засіданні. Як пояснила присутнім начальник управління Світлана Яременко, необхідність взяття на окремий (власний) облік жителів міста виникла задля полегшення їхнього ж життя при необхідності проходження різних бюрократичних процедур.

Доповідач привела один з прикладів: людині, яка звернулася до управління, скажімо, з питання реєстрації місця проживання, раніше необхідно було надати ряд довідок з різних установ. А за наявності потрібних для цього відомостей про заявника у базі даних потреба у його додаткових діях відпаде і це прискорить процес його обслуговування.

Крім того, реєстр дозволить оптимізувати виконання інших процедур за зверненнями громадян: наприклад, оформлення субсидій, вчинення нотаріальних дій стосовно приватної власності, у ході виборчої кампанії тощо. Новація викликала не лише жвавий інтерес у присутніх на засідання, а й певні побоювання стосовно захисту таких персональних даних від несанкціонованого використання, про що доповідачу було поставлено ряд запитань. С.Яременко запевнила присутніх, що дана методика вже почала застосовуватися в Україні і є ефективною. Олександрія, наприклад, запозичила її у відповідній структурі м.Кременчука.

Доступ до Реєстру буде захищеним спеціально існуючим програмним забезпеченням і користуватиметься ним обмежене коло посадових осіб управління, котре нестиме відповідальність згідно з чинним законодавством. Обліковий запис у Реєстрі «Дані громадянина» складатиметься з 72-х пунктів, які міститимуть ті чи інші відомості про нього.

Реєстр поступово наповнюватиметься даними про тих громадян, які вже зверталися раніше до управління (ЦНАПу) та тих, хто буде звертатися до нього у подальшому. Реально він запрацює з початку наступного року, пояснила доповідач.