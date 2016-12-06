В 2017 році на фінансову підтримку малого і середнього бізнесу в обласному бюджеті заплановано 1 млн. грн. Про це під час засідання Наглядової ради регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області повідомив заступник голови ОДА Андрій Коломійцев.

Як інформує прес-служба адміністрації, Андрій Олександрович повідомив, що у рамках затвердженої депутатами обласної ради у цьому році програми розвитку малого і середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки на фінансову підтримку бізнесу передбачені кошти у сумі 550 тис. грн. За цей період до Регіонального фонду підтримки підприємництва надійшло 9 заявок суб’єктів підприємництва щодо отримання фінансової підтримки бізнес-проектів для розгляду на конкурсній основі. Із п’яти поданих заявок, 3 – погоджено надання фінансової підтримки на впровадження бізнес – проектів.

До цього списку увійшла і Олександрія, зокрема в рамках проекту було здійснено розширення видів послуг ПП “Автодім-Олександрія”, створивши покращення умов технічного обслуговування, гарантійного та післягарантійного ремонту шкільних автобусів, великогабаритної колісної техніки, у т.ч. військової.