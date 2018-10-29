Цього тижня в Олександрії плануються планові відключення електропостачання

У середу, 30 та 31 жовтня, Олександрійський РЕМ ПрАТ «Кіровоградобленерго» попереджає про планові відключення електропостачання в Олександрії. За інормацією ПрАТ “Кіровоградобленерго”, відключення електропостачання проводять через проведення планових та капітальних ремонтних робіт.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт “ПрАТ Кіровоградобленерго”.

Відключення проводитимуться за наступними адресами:

30 жовтня з 09:00 до 17:00 – Олександрія, Ж/Д БУДКА, 346, Користівське шосе, 2, 2А, 4, пров. Степовий, 1-2, 4, 26.

31 жовтня з 09:00 до 17:00 – Олександрія, Братська, 20, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 41А, 45, Бульварна, 36, 38, 40, Григорія Усика, 60, 83, 85, 87-89, 91, 93, 95, 97, Діброви, 65, Ярмаркова, 16-21, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.