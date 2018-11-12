Цього тижня в Олександрійщинi відбудеться особистий прийом з керівництвом ГТУЮ у Кіровоградській області

Так, у четвер 15 листопада, з 9.30 до 10.30 години в приміщенні Приютівської селищної ради за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, смт. Приютівка, вул. Шкільна, буд. 4, відбудеться особистий прийом громадян керівництвом Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

Цього ж дня, в приміщенні Олександрійського міськрайонного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Кіровоградській області за адресою: м. Олександрія, вул. 6 Грудня, 138 (другий поверх), з 11.00 до 13.00 години відбудеться особистий прийом громадян керівництвом Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області щодо надання юридичної допомоги та консультацій з питань виконання рішень судів та інших органів.

Також, з 11.00 до 13.00 годин, в приміщенні Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Першотравнева, 18 відбудеться особистий прийом громадян керівництвом Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області щодо надання юридичної допомоги та консультацій громадянам міста.