Цьогоріч 16 жителів Кіровоградщини відкрили власну справу за сприяння служби зайнятості

За 4 місяці поточного року на Кіровоградщині 16 безробітних за сприяння служби зайнятості створили для себе нові робочі місця шляхом організації власного бізнесу.

Державна служба зайнятості надає організаційну, правову та фінансову підтримку, організовує навчання основам підприємницької діяльності.

За словами Вероніки Шишкарьової, начальника відділу сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості, із 16 безробітних, які започаткували власну справу, є один кропивничанин з інвалідністю, а ще 4 осіб − це військовослужбовці Кіровоградщини, демобілізовані учасники АТО/ООС.

Серед напрямків власного бізнесу: діяльність у сфері права, надання послуг таксі, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, діяльність туристичних агентств, надання послуг перукарнями та салонами краси, розведення овець і кіз, діяльність із забезпечення фізичного комфорту, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.

Слід зазначити, що започаткування власної справи дає змогу не лише фінансово забезпечувати власне життя, а й здійснити свої задуми та мрії.