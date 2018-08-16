Цьогоріч близько 30 мешканців Кіровоградщини отримали ваучер на безкоштовне навчання

19

За сприяння служби зайнятості, зайняті та незайняті трудовою діяльністю громадяни мають чудову нагоду одноразово отримати ваучер на безкоштовне навчання за більше ніж 40-ка напрямами професій та спеціальностей.

«Агрономія», «Соціальна робота», «Комп’ютерна інженерія», «Геодезія та землеустрій», «Захист і карантин рослин» – ось неповний перелік спеціальностей, за яким можна навчатися отримавши ваучери Державної служби зайнятості.

Читайте також:  Олександрійський відділ поліції має 11 посадових вакансій

У поточному році правом на одноразове отримання ваучера вже скористалися 29 громадян Кіровоградщини. Серед спеціальностей, за якими навчалися мешканці Кіровоградщини, лідирують «Соціальна робота» – 24 особи та «Агрономія» – 5 осіб.

Таким чином, усі, у кого є бажання йти в ногу з часом – навчайтеся і будьте попереду не тільки у досвіді, а й в знаннях та навичках. У цьому Вам допоможе служба зайнятості за місцем Вашого перебування. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

Читайте також:  В Новій Празі циркові тварини більше тижня виживають під пекучим сонцем

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ