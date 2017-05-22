Цьогоріч декларанти-мільйонери на Олександрійщині відсутні

Впродовж чотирьох місяців цього року 1919 мешканців м.Олександрії та Олександрійського району задекларували свої минулорічні доходи в сумі 40,5 млн.грн. За результатами проведених підрахунків до сплати належить 3,9 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб та 600,8 тис.грн. військового збору. На час закінчення кампанії декларування громадяни вже сплатили до бюджету 1,7 млн.грн. податку на доходи та 450,6 тис.грн. військового збору. Останній день сплати податкових зобов’язань, визначених в поданих деклараціях, – 28 липня 2017 року. Про це повідомляє Олександрійська ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Минулого року двоє мешканців Олександрійщини задекларували «мільйонні» доходи на суму 4,4 млн.грн. Цьогоріч такі декларанти відсутні.

Найбільш активними декларантами є громадяни, які впродовж минулого року отримали кошти від продажу власної сільськогосподарської продукції. Ними подано 1232 декларації на загальну суму 11,5 млн.грн. Податок на доходи при цьому склав 2,1 млн.грн.

Крім цього, 289 декларацій про майновий стан і доходи подали громадяни, які тогоріч отримали спадщину або майно за договором дарування, на суму 24,8 млн.грн. (нараховано 1,2 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб); 20 декларацій – орендарі ставків; 31 – громадяни з іноземними доходами; 36 – орендодавці нерухомого майна; 21 – громадяни, які отримали дохід як додаткове благо, в тому числі у вигляді основної суми боргу, прощеного кредитором (банком); 1 – спадкоємець-нерезидент, 289 – інші декларанти.