Цьогоріч на Кіровоградщині 24 безробітних започаткували власний бізнес

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Державна служба зайнятості має реальну можливість допомогти охочим безробітним громадянам започаткувати власну справу, адже  це сприяє продуктивній зайнятості, підвищенню економічної активності населення, створенню нових робочих місць, допомагає безробітним правильно зорієнтуватися, належно зробити вибір з урахуванням потреб ринку праці, раціонально використати свій потенціал та займатися улюбленою справою. З цією метою їм надається організаційна, правова та фінансова підтримка, організовується навчання основам підприємницької діяльності.

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За словами Вероніки Шишкарьової, начальника відділу сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості, із 24 безробітних, які започаткували власну справу, 9 осіб − це демобілізовані військовослужбовці.

Серед напрямків, за якими безробітні відкрили власний бізнес – діяльність у сфері права, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, надання послуг перукарнями та салонами краси, ремонт взуття та шкіряних виробів, ветеринарна діяльність, розведення інших тварин тощо.

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Для організації підприємницької діяльності, відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», незайнятим особам призначається допомога по безробіттю у розмірі річної суми (або її залишку), яка виплачується одноразово.

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