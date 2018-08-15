Цьогоріч понад 200 учасників АТО з Кіровоградщини отримали роботу

Одним із пріоритетів діяльності обласної служби зайнятості – сприяння поверненню людей з інвалідністю до трудової діяльності.

«Громадяни з обмеженою працездатністю мають можливість в центрі зайнятості без перешкод отримати широкий спектр соціальних послуг з урахуванням рекомендацій органів медико-соціальної експертизи та індивідуальних програм реабілітації. Зокрема, це послуги з підбору роботи, у тому числі тимчасової, профорієнтації, професійного навчання, а також інформаційні та консультаційні послуги тощо», – повідомила Вероніка Шишкарьова, начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості.

У січні-липні 2018 року послугами служби зайнятості області скористалися 882 безробітних з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції (АТО), з них 38 осіб з інвалідністю. Допомогу по безробіттю отримували 771 учасник АТО.

Застосовуючи в роботі з даною категорією клієнтів індивідуальний підхід, фахівці центру зайнятості не лише допомагають їм визначити оптимальні шляхи працевлаштування, а й надають психологічну підтримку.

За сприяння служби зайнятості області у січні-липні 2018 року отримали роботу 212 учасників АТО, з них 5 осіб з інвалідністю.

У січні-липні 2018 року до громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено 57 учасників АТО.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців професійне навчання за направленням державної служби зайнятості проходили 60 учасників АТО.