Цьогорічний показник врожайності зернових в області сприятиме зростанню зарплат аграріям

Під час апаратної наради голова Кіровоградської облдержадміністрації привітав аграріїв Кіровоградщини з високим показником зібраних зернових культур. Інформує Голос Громади з посилання на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

За прогнозами голови ОДА до кінця поточного року показник зернових складе 3 мільйони 500 тисяч тонн, що є найкращим результатом області за останні роки. І, разом з тим, посадовець наголосив, що паралельно зі зростанням показників врожайності повинні зростати й зарплати в агропромисловому секторі.

Сергій Кузьменко дав доручення директору департаменту агропромислового розвитку проаналізувати рівень зростання заробітної плати в сільському господарстві у розрізі територій, а голів держадміністрації закликав співпрацювати з керівниками аграрних підприємств районів, щодо підвищення зарплат найманим працівникам.