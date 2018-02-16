ЦВК призначила вибори в Приютівській та Новопразькій селищних об’єднаних територіальних громад

Відповідну постанову Центральної виборчої комісії було оприлюднено сьогодні, 16 лютого, на офіційному веб-сервері ЦВК.

Згідно постанови №22 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів призначено на 29 квітня 2018 року.

Так до Переліку об’єднаних територіальних громад, утворених у межах Кіровоградської області потрапили Дмитрівська сільська об’єднана територіальна громада Знам’янського району, Приютівська селищна об’єднана територіальна громада Олександрійського району та Новопразька селищна об’єднана територіальна громада, утворена на території суміжних адміністративно-територіальних одиниць (Олександрійський та Знам’янський район).

Нагадаємо, що до Приютівської ОТГ увійшли Приютівська селищна рада (смт Приютівка), Войнівська сільська рада (село Войнівка), Головківська сільська рада (села Головківка, Іванівка), Ізмайлівська сільська рада (села Ізмайлівка, Видне, Гайок, Королівка, Піщаний Брід, Пустельникове), Костянтинівська сільська рада (села Костянтинівка, Бутівське, Занфірівка), Протопопівська сільська рада (села Протопопівка, Березівка, Діброви, Ягідне).

До Новопразької – Олександрійський район: Новопразька селищна рада (смт Нова Прага, села Григорівка, Лозуватка, Олександро-Пащенкове), Шарівська сільська рада (село Шарівка, селища Гайове, Квітневе); Знам’янський район: Пантазіївська сільська рада (села Пантазіївка, Веселка, Троянка, Шевченкове).