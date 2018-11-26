Цими вихідними в Олександрії гасили пожежу

Пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградської області ліквідували пожежу в Олександрії. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС у Кіровоградській області.

До пожежної частини Олександрії о 16:43 надійшло повідомлення, що по вулиці Таврійській відбулося займання на території приватного домоволодіння.

Приїхавши на виклик рятувальники встановили, що горить 10 м2 домашніх речей та 20 м2 покрівлі житлового будинку.

Працівники 2-го Державного пожежно-рятувального загону Олександрії змогли локалізувати пожежу о 17:00, а о 17:58 ліквідувати.