Туристи Новопразького БДЮТ здійснили краєзнавчу подорож

Днями, дев’ятеро вихованців гуртка «Туристичне Краєвзнавство» здійснили туристичну вилазку до руїн колишнього маєтку пана Некори.

Повідомив «Голосу Громади» мешканець Новопразької ОТГ – Микола Бугайов.

Під час подорожі, юні мандрівники пройшли через хащі тамтешньої байрачної діброви та розбили туристичний табір. Також, група учнів долали смугу туристичних перешкод, яка проходила в декілька єтапів.

«Діти з неприхованою цікавістю слухали розповіді про історію вулиць і місцин, якими пересувались. Особливий інтерес викликала історія про будинок пана Некори та прототип сучасного холодильника, що являв собою приміщення з глибокою ямою всередині, яку взимку наповнювали кригою і тривалий час у ньому можна було зберігати продукти. Продираючись крізь хащі тамтешньої байрачної діброви, учні відчували справжній смак туристичних пригод. А якою смачною була їжа підсмажена на вогні багаття, цього неможливо пером описати» – додав Микола Бугайов.

Незважаючи на погодні умови, учасники подорожі отримали велику кількість позитивних емоцій під час спілкування з природою.

Фото: Микола Бугайов.