Творча делегація Олександрійщини відвідала «Кропивницький-2017»

Представники відділу культури і туризму Олександрійської РДА разом з Олександрійським районним будинком культури 31-го серпня відвідали мистецький фестиваль у Кропивницькому.

Про це повідомляється на сайті Олександрійської райдержадміністрації.

Перше, з чим познайомилася делегація, була вистава Ярослава Федоришина «Іфігенія в Авліді». Давньогрецькі міфологічні герої ожили в сучасному, цікавому, мистецькому, експериментальному трактуванні режисера. Театральне дійство порушувало не тільки питання жертовності і влади, а й питання військового конфлікту, яке сьогодні є досить актуальним.

У Кіровоградській обласній філармонії відбувся показ вистави Aнтoна Меженіна «Хто винен?» у постановці Сумського теaтpу імені М. Щепкінa – сучaсна веpсія клaсичнoї п’єси Івaнa Кapпенкo-Кapoгo «Бестaлaннa». На сцені була сучасна молодь, яка жила, закохувалась, одружувалась на тлі заздрісних пліток.

Завершенням театрального вечора стала вистава «Хазяїн», яка говорить сучасною театральною мовою до сучасного глядача. Режисер постановки Євгеній Курман майстерно створив яскраві образи-символи та вражаючі сцени.

Виступи театрів глибоко вразили яскравими цікавими образами-символами, режисерськими трактуваннями, актуальністю тем, професійністю акторів, які змушують задуматись, порушують найболючіші питання та зачіпають найпотаємніші струни людських душ. Саме таким має бути сучасний театр. Браво Національному мистецькому фестивалю «Кропивницький – 2017» !