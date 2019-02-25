Тяжку недугу, яка поповнює ряди хворих інфекційних відділень Кіровоградщини, можна попередити

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Серед мешканців Кіровоградщини продовжує зростати кількість хворих на кір.

Так, за останній тиждень на Кіровоградщині було зареєстровано ще 15 нових лабораторно підтверджених випадків кору, 8 з яких серед  дітей.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Загалом від початку нового року в Кіровоградській області було зареєстровано 84 випадків захворюваності на кір, з них 30 серед дітей.

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Нагадаємо, що єдиним захистом від кору залишається вчасне щеплення.

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