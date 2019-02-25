Тяжку недугу, яка поповнює ряди хворих інфекційних відділень Кіровоградщини, можна попередити

Серед мешканців Кіровоградщини продовжує зростати кількість хворих на кір.
Так, за останній тиждень на Кіровоградщині було зареєстровано ще 15 нових лабораторно підтверджених випадків кору, 8 з яких серед дітей.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.
Загалом від початку нового року в Кіровоградській області було зареєстровано 84 випадків захворюваності на кір, з них 30 серед дітей.
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Нагадаємо, що єдиним захистом від кору залишається вчасне щеплення.