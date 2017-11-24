У 10-й школі над першокласниками «поїхала» стеля

Нещодавно в приміщенні першого класу Олександрійського загальноосвітнього навчального закладу №10, що у мікрорайоні Перемога, зі стелі обвалилася штукатурка чималої площі. Про це кореспонденту «Голосу громади» розповіли батьки першачків. Шматок штукатурки, що впав одного навчального дня, представляв цілком реальну загрозу дітям, але за щасливим збігом обставин, небезпечна подія сталася під час перерви занять – щойно пролунав дзвінок і діти залишили класну кімнату, отож лише завдяки цьому ніхто не постраждав.

Слід зазначити, проблема ремонту школи №10 взагалі, і її покрівлі зокрема, стояла гостро вже тривалий час. Нарешті влітку цього року такий ремонт було проведено, про що тоді тріумфально повідомив офіційний сайт Олександрійської міської ради.

Хоча у міських ЗМІ повідомлялося, що ремонт було виконано за бюджетні кошти, проте насправді він не обійшовся й без чималих батьківських так званих «благодійних внесків», які нас «попросили» здати, – признаються батьки учнів. – А тепер нам знову пропонують «допомогти» з ремонтом стелі класу. Мовляв, ми вас, батьків, до цього не примушуємо, але ж ви розумієте, що це для ваших же дітей…

То як же так сталося, що майже відразу після щойно проведеного дороговартісного ремонту вже потрібен новий ремонт? «Просто раніше дощова вода через діряву шиферну покрівлю роками протікала на техповерх (горище) школи і штукатурка, постійно зволожуючись, поступово відставала. Під час ремонту школи і заміни шиферної покрівлі цього не помітили або не надали значення і нарешті одного дня вона не витримала і обвалилась», – кажуть фахівці будівельної справи.

Якщо ж повернутися до теми батьківських внесків, то на одній з недавніх сесій міської ради депутат від фракції «Солідарність» Іван Баранов підготував проект рішення, який забороняв стягувати грошові кошти у навчальних закладах міста з батьків учнів. Але даний проект рішення навіть не був включений до порядку денного сесії, оскільки він, за словами міського голови Степана Цапюка, «не потрібний, бо проблеми примусових батьківських грошових внесків у школах Олександрії взагалі не існує». Як запевнив міський голова, на його ім`я надійшла всього одна скарга від батьків на подібні дії, отож говорити тут нема про що. Але насправді ситуація, як бачимо, має зовсім інший вигляд.