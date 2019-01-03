У 14-му мікрорайоні Олександрії встановлюють вуличні led-світильники

В Олександрії продовжується модернізація вуличного освітлення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Після настання Нового року та святкових днів КП «СвітлоЦентр» продовжує здійснювати роботи з модернізації вуличного освітлення в місті.

Наразі триває встановлення енергоефективних led-світильників по вул. Знам’янській у 14-му мікрорайоні.

Крім цього у мікрорайоні 8-ї школи працівники комунального підприємства проводять демонтаж світильників, що не працюють, та замінюють їх на робочі.