У 14-му мікрорайоні Олександрії встановлюють вуличні led-світильники

В Олександрії продовжується модернізація вуличного освітлення.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.
Після настання Нового року та святкових днів КП «СвітлоЦентр» продовжує здійснювати роботи з модернізації вуличного освітлення в місті.
Наразі триває встановлення енергоефективних led-світильників по вул. Знам’янській у 14-му мікрорайоні.
Крім цього у мікрорайоні 8-ї школи працівники комунального підприємства проводять демонтаж світильників, що не працюють, та замінюють їх на робочі.
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