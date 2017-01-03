За 2016 рік Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області видано 13060 наказів щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення. Із них 8568 – учасникам антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-служба ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Так, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою видано 7448 наказів, із них учасникам АТО – 5166; про затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок – 4836 наказів (АТО – 3200), внесення змін до наказів – 456 наказ (АТО – 193) та ін.

Учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності.