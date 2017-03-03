Як раніше повідомляв Голос Громади, відповідно до завдань реформи з децентралізації надання адміністративних послуг у 2017 році ЦНАПи Кіровоградщини продовжуватимуть роботу з розширення лінійки власних послуг. Про це під час наради з керівниками окремих структурних підрозділів обласної державної адміністрації (ОДА), територіальних органів міністерств і відомств України в області, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад в режимі он-лайн повідомив заступник голови ОДА Андрій Коломійцев, інформує прес-служба ОДА.

Зокрема, у поточному році у місцевих Центрах надання адміністративних послуг планують впровадити видачу паспортів громадянина України, паспорту для виїзду за кордон, документи, що посвідчують право водія на керування транспортним засобом, державну реєстрацію ТЗ.

На заплановані заходи планується залучити кошти із Державного фонду регіонального розвитку. Відповідні проекти з покращення роботи місцевих ЦНАП представники органів місцевого самоврядування повинні подати до 10 березня 2017 року.