У 2018 році планується модернізувати водовід “Дніпро-Кіровоград”

Таку інформацію на прес-конференції повідомив голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко.

Питання якості води вже давно турбує мешканців Кіровоградщини, котрі споживають дніпровську воду: “Як і 60% мешканців області користуюсь дніпровською водою і можу сказати, що вона далека від ідеальної за якістю”, – зазначив Сергій Кузьменко.

Про це повідомила прес-служба Кіровоградської ОДА.

Зазначається, що на Кіровоградщині була прийнята програма щодо модернізації водоводу “Дніпро-Кіровоград”, що ключає будівництво нових очисних споруд та оновлення мережі водоводу.

Сергій Кузьменко наголосив, що ЄС наразі готовий інвестувати в реконструкцію водоканалу десятки мільйонів євро. “Думаю відповідальні за цей напрямок роботи, зроблять усе можливе для того, щоб цей проект запустити у 2018 році”.