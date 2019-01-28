У 2019 році коштом ДФРР в Олександрії та районі реконструюють будинок культури та школу

У поточному році на Кіровоградщині й Олександрії зокрема, за кошти Державного фонду регіонального розвитку продовжать реалізовувати п’ять проектів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

На реалізацію запланованих проектів буде спрямовано більш як 79 мільйонів гривень.

На засіданні був затверджений перелік перехідних інвестиційних проектів, що підлягають дофінансуванню з ДФРР у 2019 році. Перелік направлять Мінрегіону України.

До списку таких проектів увійшли: реставрація будівлі Олександрійського міського будинку культури, реконструкція Новопразької школи №2 Олександрійського району, реконструкція школи у Побужжі Голованівського району, реконструкція комунального закладу «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2» в обласному центрі та будівництво Долинського групового водопроводу.

Для виконання робіт на цих об’єктах у цьому році потрібно понад 79 мільйонів гривень, з яких 71 мільйон гривень складуть кошти ДФРР, решта – співфінансування з місцевих бюджетів.