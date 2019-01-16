У 2019 році на олександрійських курців чекає зростання цін на цигарки

З настанням 2019 року на українців чекає ще одне здорожчання. З першого місяця року почнуть суттєво збільшуватися ціни на тютюнові вироби.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Ukr media.

Очікування підняття вартості – більше ніж на третину. Подорожчання відбудеться через зростання ставок акцизу на дану продукцію.

Відтак, з початку року тютюнові вироби виростуть на 20%, а з липня податок зросте ще на 9% – відповідно до рівня інфляції у 2018 році.

Таким чином, у роздрібній торгівлі одна пачка сигарет подорожчає на 7-8 гривень й до кінця року “бюджетні” марки сигарет можуть коштувати близько 38 грн за пачку.